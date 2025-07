Un libro di cucina di Candy Crush è in arrivo

HQ

I libri di cucina basati su videogiochi popolari non sono affatto una rarità, poiché ci sono una moltitudine di opzioni in natura, basate su Minecraft, The Elder Scrolls, The Legend of Zelda, Sea of Thieves, God of War e molto altro ancora. Presto, King si unirà alla mischia offrendo anche un libro di cucina Candy Crush.

Sì, come ci si aspetterebbe, questo libro sarà pieno zeppo di ricette di dolci e verrà lanciato giusto in tempo per Halloween. Si chiama Tasty: The Official Candy Crush Desserts Book e arriverà il 7 ottobre con oltre 50 ricette da padroneggiare.

Come da descrizione, ci viene detto di aspettarci: "È ora di schiacciarlo in cucina con deliziosi dessert e dolci ispirati all'iconico gioco, Candy Crush Saga. Con ricette saporite e fatti divertenti, questa avventura culinaria splendidamente fotografata porta i sapori del Regno delle Caramelle direttamente sulla tua tavola. Le istruzioni dettagliate anche per i dolci più intricati rendono questo libro un abbinamento perfetto per chef di qualsiasi livello. Goditi un mondo di delizie ricoperte di caramelle per tutta la famiglia con Tasty: The Official Candy Crush Desserts Book.

Il libro sarà venduto al dettaglio per $ 27,99, con i prezzi europei e britannici ancora da confermare. Tuttavia, puoi già accaparrartene una copia su Amazon, per assicurarti uno dei libri di 144 pagine per il tuo scaffale di libri di cucina.

