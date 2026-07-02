Un lieto fine alla saga Subnautica 2: Krafton pagherà il bonus agli sviluppatori, anche se il CEO dello studio ha dovuto dimettersi

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La disputa tra Krafton e Unknown Worlds sulle royalties Subnautica 2 va avanti da molto tempo ed è diventata uno dei casi più oscuri che abbiamo mai visto tra negoziati tra un editore e uno studio. In breve, Krafton ha manipolato i termini e la data di uscita di Subnautica 2 per evitare di pagare 250 milioni di dollari ai dipendenti di Unknown Worlds, oltre a licenziare senza preavviso la dirigenza. Successivamente, i tribunali hanno costretto l'editore a reintegrare il cofondatore dello studio, Ted Gill, come CEO, e ora sembra che le trattative siano giunte a una conclusione adeguata.

Secondo Jason Schreier di Bloomberg, Krafton ha accettato di pagare il bonus agli sviluppatori Subnautica 2, oltre a impegnarsi a pagare ulteriori incentivi se verranno soddisfatte determinate (nuove) condizioni durante lo sviluppo della versione finale, dato che Subnautica 2 è attualmente un titolo in accesso anticipato che ha già venduto oltre 4 milioni di copie.

L'accordo è particolarmente favorevole ai dipendenti questa volta, poiché in precedenza quel bonus era limitato al personale che era attualmente impiegato attivamente al momento dell'acquisizione dello studio da parte dell'editore nel 2021; Ora, tutti - passati e presenti - trarranno beneficio da questo bonus. Come parte di questo accordo, Ted Gill ha accettato di dimettersi dal suo ruolo di CEO e lasciare l'azienda. "Abbiamo concordato reciprocamente di separarci," ha detto Ted Gill. "La nuova leadership è la strada migliore per lo studio."

"Siamo tutti molto entusiasti di Subnautica 2 e del suo enorme successo," ha detto l'ormai ex CEO.