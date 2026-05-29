Un malfunzionamento delle montagne russe lascia i passeggeri bloccati a 30 metri da terra

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Otto studenti sono stati salvati giovedì da una montagna russa al parco divertimenti Galveston Island Pleasure Pier, in Texas. Questo è avvenuto dopo che la corsa dell'Iron Shark si è improvvisamente fermata, lasciando i giovani passeggeri bloccati a circa 30 metri d'altezza per diverse ore, prima che i soccorritori riuscissero finalmente a far scendere tutti a terra.

Secondo il responsabile antincendio del parco, l'allarme è stato dato alle 17:37 ora locale, e diversi video e foto mostrano come coloro che erano allacciati all'attrazione siano stati lasciati seduti su una ripida pendenza, con la schiena rivolta verso terra. L'operazione di soccorso durò diverse ore e fu completata solo più tardi quella sera. Per fortuna, tutti sono stati evacuati senza feriti gravi.

Il parco divertimenti ha confermato che l'Iron Shark aveva subito un malfunzionamento tecnico, anche se i suoi sistemi di sicurezza funzionavano effettivamente come previsto in quel momento. Hanno anche menzionato che l'attrazione sarà sottoposta a un'ispezione approfondita e a un test prima di essere potenzialmente riaperta al pubblico.