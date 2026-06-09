Un manifestante keniota è stato ucciso alla testa fuori da un centro di quarantena

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Secondo testimoni oculari, la polizia ha aperto il fuoco contro i manifestanti che protestavano fuori da un centro di quarantena per l'Ebola statunitense allestito nella città di Nanyuki, vicino al Monte Kenya. La sua costruzione ha causato grande incertezza tra le agenzie turistiche straniere da cui dipende gran parte dell'economia regionale, centrate sull'ecoturismo e sui safaris fotografici verso il Monte Kenya e le riserve di rinoceronti.

È stata segnalata una fatalità, causata da una ferita da arma da fuoco alla testa. La vittima è Patrick Wahome, uno degli organizzatori delle proteste contro la creazione della struttura, che chiede anche che si presti attenzione alle oltre 500 persone colpite dall'Ebola nella regione. I testimoni parlano di poliziotti armati incappucciati che aprivano il fuoco indiscriminatamente contro i manifestanti. I giornalisti di Reuters non hanno assistito alla sparatoria, ma hanno visto il corpo senza vita di Wahome, con una grossa ferita da proiettile alla testa, caricato nel retro di un furgone e portato via dall'area.

La Kenya Human Rights Commission, un'organizzazione no-profit, segnala anche la detenzione arbitraria di altre 19 persone. Un giudice dell'Alta Corte ha emesso due volte ordini che vietano al governo keniota di prendere provvedimenti per costruire o avviare le operazioni sul sito. Il suo ultimo ordine ha dato al governo una settimana per divulgare tutti gli accordi relativi alla struttura, ma anche quella scadenza sarebbe scaduta pochi giorni fa.