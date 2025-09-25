Un massiccio attacco di droni interrompe 5 aeroporti danesi in seguito alla chiusura di Copenaghen

HQ

Solo un paio di giorni fa, abbiamo ricevuto la notizia che l'aeroporto di Copenaghen stava chiudendo dopo che "grandi droni volavano nell'area". Un po' più tardi, abbiamo anche ricevuto la notizia che l'aeroporto di Oslo ha sospeso i voli dopo che è stata rilevata l'attività dei droni. Ora, droni non identificati hanno costretto alla chiusura temporanea di diversi aeroporti nella Danimarca occidentale, compresi i principali hub di Aal borg e Billund dopo essere stati avvistati in zone soggette a restrizioni durante la notte. Ulteriori avvistamenti sono stati segnalati vicino a Esbjerg, Sonderborg e alla base aerea di Skrydstrup, sede di aerei da combattimento danesi. L'incidente ha fatto seguito a un'interruzione simile a Copenaghen all'inizio della settimana, che i funzionari hanno etichettato come il più grave "attacco" alla sua infrastruttura critica. I ministri danesi affronteranno la situazione in una conferenza stampa, mentre crescono le speculazioni su potenziali collegamenti con incursioni di droni europei più ampie. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!