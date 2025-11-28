Un membro della Guardia Nazionale muore dopo una sparatoria a Washington DC

HQ

Trump ha dichiarato venerdì che Sarah Beckstrom, membro ventenne della Guardia Nazionale della Virginia Occidentale, è morta dopo essere stata colpita vicino alla Casa Bianca all'inizio di questa settimana. Il sergente Andrew Wolfe, 24 anni, rimane in condizioni critiche. Entrambi erano stati schierati a Washington da agosto.

Le autorità hanno identificato il sospetto come Rahmanullah Lakanwal, cittadino afghano entrato negli Stati Uniti nel 2021 nell'ambito dell'Operazione Alleati Benvenuto, il programma di evacuazione e reinsediamento lanciato dopo il ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan. I funzionari hanno detto che aveva già lavorato con le forze americane a Kandahar prima che quella relazione terminasse.

Rahmanullah Lakanwal è accusato di aggressione con intento di uccidere armato e possesso di arma da fuoco durante un crimine violento. Gli investigatori hanno sequestrato diversi dispositivi elettronici e stanno trattando il caso come un potenziale atto di terrorismo. Dopo l'attacco, l'amministrazione Trump ha ordinato ulteriori 500 membri della Guardia Nazionale di trasferirsi a Washington e ha chiesto una revisione completa dei rifugiati afghani ammessi nell'ambito del programma 2021.