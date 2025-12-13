Un messaggio del re Carlo sul trattamento del cancro e l'importanza della diagnosi precoce

HQ

Re Carlo III ha dichiarato che il suo trattamento contro il cancro sarà ridotto nel nuovo anno dopo una diagnosi precoce e un trattamento efficace. In un messaggio registrato trasmesso venerdì, il monarca 77enne ha dichiarato che la scoperta precoce gli aveva permesso di continuare a condurre una vita piena e attiva.

Charles ha usato il messaggio per incoraggiare lo screening per il cancro, osservando che circa 9 milioni di persone nel Regno Unito non sono aggiornate con i controlli. Evidenzia i tassi di sopravvivenza per i tumori diagnosticati precocemente e afferma che gli screening mancati significano occasioni mancate di salvare vite.

Buckingham Palace non ha rivelato il tipo di cancro, scoperto lo scorso anno durante il trattamento per una prostata ingrossata. Carlo sosmise gli impegni pubblici per circa due mesi ma continuò i compiti di stato, tornando agli eventi pubblici in aprile.

Re Carlo III:

"Posso condividere con voi la buona notizia che, grazie a una diagnosi precoce, a un intervento efficace e all'aderenza alle indicazioni dei medici, il mio calendario di trattamento oncologico potrà essere ridotto nel nuovo anno."

"Questo traguardo è sia una benedizione personale sia una testimonianza dei notevoli progressi compiuti nella cura del cancro negli ultimi anni."

"Troppo spesso, mi è stato detto, le persone evitano lo screening perché immaginano che possa essere spaventoso, imbarazzante o scomodo. Se e quando finalmente accetteranno l'invito, saranno felici di averci partecipato."

"I momenti più oscuri della malattia possono essere illuminati dalla più grande compassione. Prego che ognuno di noi possa impegnarsi, come parte dei nostri propositi per l'anno a venire, a svolgere la nostra parte nell'aiutare a individuare il cancro precocemente."