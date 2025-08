Un milione di persone partecipano al primo vero e proprio evento di Papa Leone XIV

HQ

Papa Leone XIV ha avuto il suo primo vero evento di massa lo scorso fine settimana a Roma, quando il Pontefice di recente nomina ha presieduto il Giubileo dei Giovani a Roma, con più di un milione di cattolici provenienti da tutto il mondo. I numeri delle presenze, diffusi dopo l'evento tra il 28 luglio e il 3 agosto, sono stati confermati da Lamberto Giannini, prefetto di Roma, che lo ha reso anche il più grande evento tenutosi a Roma negli ultimi 25, superando i funerali di Benedetto XVI e papa Francesco.

"Credo di poter dire che negli ultimi 25 anni questo è stato l'evento più significativo e impressionante in Italia e forse anche in Europa", ha detto Gianni (via Zenit). Nell'omelia conclusiva di domenica, 20 cardinali, 450 vescovi e 7.000 sacerdoti hanno partecipato a una spianata di Tor Vergata gremita.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, ecco come appare un milione di persone riunite in un unico posto...

L'evento ha incorporato anche la Giornata Mondiale della Gioventù ed era rivolto alle giovani generazioni di cattolici. Naturalmente, Leone XIV ricordava le persone colpite dalle guerre a Gaza e in Ucraina, che sono particolarmente dannose per i bambini. "Siamo con i giovani di Gaza, con i giovani dell'Ucraina e di ogni terra insanguinata dalla guerra", ha detto il Papa americano. "Tu sei il segno che un altro mondo è possibile. Un mondo di amicizia in cui i conflitti non si risolvono con le armi ma con il dialogo".

Inizialmente si aspettava mezzo milione di visitatori secondo EuroNews, la città ha dovuto rafforzare le misure di sicurezza e i paramedici hanno dovuto assistere 1.200 persone, principalmente a causa del caldo, dei lividi, dell'insolazione e dell'ansia. Due giovani pellegrini provenienti dalla Spagna e dall'Egitto sono morti a causa di improvvise emergenze sanitarie, e il Papa ha espresso le sue condoglianze.