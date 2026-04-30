Un modder è riuscito a far girare Halo: Combat Evolved su una Switch

HQ

A meno che Microsoft non cambi idea, sembra che Halo: Campaign Evolved uscirà su PlayStation 5 entro la fine dell'anno, diventando il primo gioco della serie per console Sony. Per quanto riguarda Switch e Switch 2, non è stato ancora annunciato nulla, ma ciò non significa che non possiamo goderci anche la prima avventura di Master Chief sulle piattaforme Nintendo.

L'utente X Generalkidd (tramite Windows Central) è riuscito a far girare una Switch modificata per eseguire Halo: Combat Evolved, la versione originale per Xbox, senza alcuna soluzione cloud alternativa. Il gioco viene semplicemente scaricato e girato localmente, e un commento rivela che ciò si ottiene tramite una versione ARM64 dell'emulatore Xbox Xemu.

L'impresa ha persino attirato l'attenzione del community manager di Halo Studios, Brian Jarrard, che non sembra particolarmente contrariato ma condivide una GIF animata con il testo: "Mi piaci, ma sei pazzo."

Dubitiamo che molte persone siano desiderose di modificare la loro Switch per giocare a un gioco Xbox del 2001, quindi probabilmente non è poi così utile, ma è comunque divertente vedere il primo Ring World di Bungie operativo su una console Nintendo.