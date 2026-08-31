Un morto, 15 dispersi in inondazioni improvvise nel Grand Canyon in Colorado

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Diverse forti tempeste hanno colpito gli Stati Uniti lo scorso fine settimana, e il Grand Canyon nel fiume Colorado in Arizona ha subito forti alluvioni improvvise che hanno causato almeno la morte di una persona, con circa 15 persone ancora disperse o non rintracciate. Il corpo di un uomo di 46 anni è stato recuperato domenica sera vicino a Crystal Rapids lungo il fiume Colorado, come annunciato domenica dal Servizio Nazionale dei Parchi degli Stati Uniti (NPS).

62 persone sono state salvate dal fondo del canyon tramite elicotteri dopo le inondazioni di sabato a Bright Angel Creek.

Le inondazioni hanno distrutto la maggior parte dei ponti pedonali, danneggiato anche le condutture e limitato l'approvvigionamento idrico negli hotel e nei lodge di uno dei parchi nazionali più visitati degli Stati Uniti (4,3 milioni di visite nel 2025). L'accesso al parco è chiuso fino a nuovo avviso, e sono possibili ulteriori forti piogge e temporali.

Sempre lo scorso fine settimana, si teme la morte di due persone a causa delle inondazioni a San Antonio, Texas, che hanno lasciato più di 200.000 persone senza elettricità.