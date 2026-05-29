Un movimento giovanile sta crescendo rapidamente in India in opposizione al governo Modi

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Oggi le tendenze si muovono a un ritmo vertiginoso. Oltre alla moda, oltre persino all'arte, questo sta accadendo ora anche in politica – basta chiedere al Primo Ministro indiano, Narendra Modi, che si è trovato di fronte a un curioso gruppo di opposizione.

Il Cockroach Janta Party si definisce un gruppo che lotta per i diritti dei giovani nel paese, per affrontare la disoccupazione giovanile e sfidare la stagnazione della società odierna. Il movimento è stato molto critico nei confronti del governo indiano e la sua popolarità sta crescendo oltre ogni parametro: oltre 23 milioni di follower sui social media in pochi giorni. E il Primo Ministro sta iniziando a notarlo.

La sua creazione è stata una risposta alla stessa derisione di Modi nei confronti dei giovani, che ha portato a minacce di morte contro il suo fondatore, Abhijeet Dipke (30 anni), e a condanne da parte dei politici del partito al governo. Naturalmente, questo servì da carburante per alimentare il fuoco del treno in tendenza. Secondo Reuters, in pratica questo gruppo è mal organizzato, ma nonostante il caos organizzativo e la sua presenza limitata oltre i social media, la sua stessa esistenza è un chiaro segno di malcontento per le strade, aggravato negli ultimi tempi dalle carenze di carburante causate dalla guerra in Iran.

Dipke vive fuori dall'India, negli Stati Uniti, da due anni, avendo ricevuto numerose minacce di morte. Nonostante ciò, continua a mantenere viva la fiamma dell'anticorruzione. È riuscito anche a recuperare l'account Instagram del movimento, che era stato hackerato, ma il Cockroach Janta Party rimane bandito su X. Dipke ha dichiarato che i suoi seguaci vogliono che vada oltre i meme e che sta esplorando modi per trasformare la campagna in un movimento credibile, ma non è ancora stata presa una decisione sul fatto che diventerà un partito politico.