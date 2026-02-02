Un Nintendo Partner Direct è pronto a sbarcare questa settimana

HQ

All'inizio circolavano voci su una sorta di Direct che avrebbe avuto luogo questa settimana, ma da allora le cose sono diventate molto più concrete. Non solo gli addetti ai lavori ora sono disposti a fissare la trasmissione a una data specifica, ma sono anche pronti a dichiarare esattamente che tipo di presentazione sarà.

E sì, sembra che Nintendo trasmetterà un Partner Direct il 5 febbraio, una trasmissione dedicata agli sviluppatori terzi che condividono notizie sui prossimi giochi per Switch e Switch 2.

Questo è stato confermato indipendentemente da NateTheHate, GameXplain e VGC.

Ci aspettiamo che Nintendo lo confermi presto, ma speriamo di vedere giochi come The Duskbloods, Witchbrook e molti altri.