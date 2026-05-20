Un noto insider dice che Onimusha: Way of the Sword "è ben in linea per quest'anno"
Questo sembra suggerire che il gioco avrà una data di uscita molto presto, quindi possiamo smettere di preoccuparci di un ritardo.
Sebbene il regista Satoru Nihei abbia assicurato ai fan all'inizio di questa primavera che lo sviluppo di Onimusha: Way of the Sword sta procedendo bene e che il gioco è nelle sue fasi finali, molti hanno reagito al silenzio quasi assordante che circonda il titolo. Molti hanno interpretato questo come un segnale che un ritardo è imminente e ora sperano che venga mostrato in una delle presentazioni dei giochi di giugno.
E si spera che sia esattamente quello che accadrà. Secondo il quasi sempre affidabile leaker e insider NateTheHate, non c'è motivo di preoccupazione e, quando gli è stato chiesto sui social media lo stato di Onimusha: Way of the Sword, ha risposto: "È ben in linea per quest'anno."
Detto ciò, tutto quello che possiamo fare è continuare ad aspettare. Il 2 giugno, Sony organizza un grande evento; il 5 giugno è il momento del Summer Game Fest; e il 7 giugno, Microsoft ospiterà l'Xbox Games Show, quindi speriamo di scoprire molto presto di più.