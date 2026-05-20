Un noto insider dice che Onimusha: Way of the Sword "è ben in linea per quest'anno"

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Sebbene il regista Satoru Nihei abbia assicurato ai fan all'inizio di questa primavera che lo sviluppo di Onimusha: Way of the Sword sta procedendo bene e che il gioco è nelle sue fasi finali, molti hanno reagito al silenzio quasi assordante che circonda il titolo. Molti hanno interpretato questo come un segnale che un ritardo è imminente e ora sperano che venga mostrato in una delle presentazioni dei giochi di giugno.

E si spera che sia esattamente quello che accadrà. Secondo il quasi sempre affidabile leaker e insider NateTheHate, non c'è motivo di preoccupazione e, quando gli è stato chiesto sui social media lo stato di Onimusha: Way of the Sword, ha risposto: "È ben in linea per quest'anno."

Detto ciò, tutto quello che possiamo fare è continuare ad aspettare. Il 2 giugno, Sony organizza un grande evento; il 5 giugno è il momento del Summer Game Fest; e il 7 giugno, Microsoft ospiterà l'Xbox Games Show, quindi speriamo di scoprire molto presto di più.