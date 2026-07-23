Un nuovo annuncio di lavoro conferma una prossima partita di Five Nights at Freddy's

HQ

Sembra che questa sia la settimana delle notizie sui giochi horror immersivi. Ieri e oggi vi abbiamo parlato dei grandi cambiamenti che Mob Entertainment sta apportando ai suoi team per affrontare i vari progetti, ora tocca a Steel Wool Studios condividere alcune novità, gli sviluppatori dietro il franchise Five Nights at Freddy's.

Si è scoperto che avevano pubblicato un nuovo annuncio di lavoro (che è stato rapidamente rimosso dal loro sito web e LinkedIn) in cui lo studio cercava un Senior Gameplay Engineer con conoscenze di Unreal Engine 5 per un ruolo chiave nel progetto e per fare da mentore ad altri sviluppatori in UE5. Anche se la pubblicità non è più pubblica, l'account Fantime Horror su X è riuscito a scattare uno screenshot, che potete vedere qui sotto.

L'ultimo titolo FNAF uscito è stato Five Nights at Freddy's: Into the Pit nel 2024, quindi i fan si chiedono già quando sarà pronto questo nuovo capitolo della serie, con grafica migliorata. Cosa ne pensi? Forse un primo teaser nel 2027?