Un nuovo attacco russo uccide civili il giorno dopo il massacro di Kiev

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Una nuova ondata di attacchi di droni russi ha causato la morte di civili in tutta l'Ucraina, arrivando solo un giorno dopo un assalto mortale notturno a Kiev (qui) che, tra le altre cose, ha danneggiato gli uffici dell'UE e del Regno Unito (qui).

"Quando invece della diplomazia la Russia sceglie la balistica, continua a modernizzare gli 'shahed' per uccidere e approfondisce la cooperazione con attori come la Corea del Nord, significa che il mondo deve rispondere di conseguenza", ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X.

Le forze ucraine riferiscono di aver intercettato molti dei droni, ma molti sono riusciti a passare, causando morti e feriti in più regioni, da Dnipropetrovsk a Kharkiv. Le infrastrutture hanno subito danni, mentre i residenti sono stati costretti a sopportare continui allarmi antiaerei.

Gli attacchi hanno colpito in un giorno toccante per l'Ucraina, che segna l'anniversario dei difensori caduti dai primi giorni della guerra. Kiev e la più ampia comunità internazionale continuano a chiedere responsabilità e misure più forti per scoraggiare ulteriori aggressioni.