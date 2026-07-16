Un nuovo dirigente di Saber inserisce il remake di KOTOR "si spera" nella lista di uscite della compagnia per il 2028

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Star Wars: Knights of the Old Republic Remake potrebbe arrivare entro i prossimi anni, dato che il nuovo chief business officer di Saber Interactive ha confermato che ha la possibilità di far parte della lista di uscite dello studio per il 2028. Questo avviene anni dopo che il remake era stato annunciato e poi passato da Aspyr a Saber a seguito di una presunta presentazione poco apprezzata a Lucasfilm.

Come scoperto da Wccftech, il nuovo dirigente di Saber, Steve Allison, stava rispondendo a un fan che chiedeva informazioni sulle microtransazioni nel già confermato Warhammer 40.000: Space Marine III.

"Il mio lavoro non è spremere soldi dai prodotti Saber con tattiche del genere. Ci stiamo preparando a fare più pubblicazione, e io sono qui per organizzare il gruppo in vista della formazione della lineup per il 2028 (come quando sono arrivato a Telltale nel 2010; inoltre, nessuna azienda di microtransazioni). Questo include Space Marine, Wick, si spera il remake di KOTOR e qualche titolo non annunciato. Come azienda, Saber non ha mai perseguito microtransazioni; non è il modo in cui realizziamo i nostri prodotti," ha detto Allison.

Sebbene questo dia speranza ai fan di KOTOR che il loro remake non sia così lontano come temevano, conferma anche le finestre di lancio per il terzo Warhammer 40.000: Space Marine e il gioco di John Wick di Saber. Sembra che anche lo sviluppatore sia molto più sicuro di queste date. In ogni caso, anche se due anni potrebbero sembrare ancora lunghi per un gioco presentato nel 2021, considerando che ci chiediamo se il remake di KOTOR venga cancellato ogni due settimane, questo offre almeno un barlume di speranza, anche se dovresti prendere queste informazioni con le pinze.