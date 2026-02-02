Un nuovo documentario mostra la realizzazione dei film B definitivi presso lo studio Sharknado

Mockbuster, un nuovo documentario che ci offre uno sguardo sul mondo dei film B e su come vengono realizzati i migliori imitatori di Hollywood, ha presentato il suo primo teaser. Il film segue il regista australiano Anthony Frith mentre dirige un film sui dinosauri con lo studio dietro Sharknado, The Asylum.

Con il teaser che inizia con una delle teste di The Asylum che dice "nella nostra azienda facciamo film di merda", sai già a cosa ti aspetta fin dai primi secondi. Non sembra che il contenuto dei film sarà mascherato da altro di quello che è, ma forse nel corso del documentario Frith potrà trovare un certo valore in questi perfetti watcher da stoner.

Mockbuster attualmente non ha una data di uscita, anche se il trailer dice che arriverà presto, quindi dovremo tenere gli occhi aperti per un documentario a basso budget su altri film a basso budget.