Un nuovo documentario vede le agenzie di OnlyFans controllare e minacciare i creatori

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Un nuovo documentario trova un modello di manager o agenti di OnlyFans che sono sfruttatori, minacciosi e, in alcuni casi, persino abusivi. Sebbene molte agenzie e manager possano aiutare i creatori ad ampliare il loro pubblico e a guadagnarsi meglio sulla piattaforma, alcuni sono motivo di seria preoccupazione.

Il documentario proviene dalla BBC, dove ha ascoltato 60 creatori britannici di OnlyFans. La BBC si integrò anche in un gruppo privato di Telegram per agenti, chiamato OFM Empire. Il gruppo conta più di 24.000 membri e ha coinvolto conversazioni su come firmare creatori, prendere il controllo dei loro account e prendere profitti sotto la minaccia della violenza. Questo metodo veniva chiamato "metodo del pappone" da un utente nel canale.

OnlyFans è stata informata per anni sull'esistenza di manager e agenti sfruttatori, ma il documentario dimostra che la piattaforma britannica non sta facendo abbastanza per proteggere i suoi creatori dallo sfruttamento. Il documentario segue Rebecca, una creatrice di 29 anni che è stata minacciata e ha fatto attaccare la sua casa da uomini mascherati. "Quello che ha vissuto Rebecca sono tutti segni riconosciuti di sfruttamento: controllo, coercizione, pressione finanziaria e l'incapacità di andarsene liberamente", ha detto Eleanor Lyons, commissaria indipendente antischiavitù del Regno Unito.

OnlyFans ha risposto al documentario dicendo: "L'accusa che 'chiudiamo un occhio' [su questi temi] è infondata... Il rapporto di OnlyFans è con i nostri creatori e fan e non siamo collegati né sosteniamo terze parti, incluse agenzie di gestione. Purtroppo, non possiamo esaminare o influenzare eventuali relazioni contrattuali che i creatori scelgono di instaurare al di fuori della piattaforma, poiché non ne siamo parte del progetto."

Sebbene i creatori ritengono che l'idea di un OFM sia valida sulla carta, la mancanza di regolamentazione su di essi rende più facile per i creatori più piccoli essere sfruttati.