Un "nuovo epico look" su Les Misérables debutterà nelle sale questo ottobre

La storia de Les Misérables è piuttosto familiare, poiché il racconto francese piuttosto brutale è stato adattato e raccontato in molteplici modi nel corso degli anni, non ultimo nel 2012, quando il film con Hugh Jackman, Anne Hathaway e Russell Crowe arrivò nelle sale.

Riportiamo In evidenza Les Misérables perché StudioCanal presto cercherà di presentare in anteprima la propria versione di questa storia iconica, con una produzione interamente francese che debutterà nei cinema francesi a ottobre e poi riceverà un debutto internazionale successivamente.

È considerato un "nuovo approccio epico" alla storia de Les Misérables, e viene dal regista Fred Cavayé, con un cast composto da Vincent Lindon, Tahar Rahim, Camille Cottin, Benjamin Lavernhe, Noémie Merlant, Vassili Schneider, Megan Northam, Marie Colomb e Louis Peres.

Per quanto riguarda la sinossi della trama, ci viene detto quanto segue: "Dopo aver sopportato 19 anni di prigione per aver rubato una pagnotta di pane, Jean Valjean emerge un uomo temprato. Cerca la redenzione reinventandosi come dignitario rispettato sotto una nuova identità. Promette a Fantine, un'operaia di fabbrica morente, di salvare e proteggere sua figlia Cosette, che viene sfruttata e maltrattata dalla famiglia ingannevole Thénardier. Mentre Valjean cresce Cosette come sua, viene instancabilmente inseguito dall'ispettore Javert. Tra i disordini sociali che scuote la Francia, i destini di Valjean, Cosette, il suo amante Marius e Javert si intrecciano in una Parigi turbolenta e rivoluzionaria. Attraverso lotte, sacrifici e un profondo desiderio di giustizia, Valjean si impegna a completare il suo viaggio di redenzione e offrire a Cosette un futuro di amore e libertà."

Les Misérables debutterà per la prima volta il 14 ottobre e potete vedere il suo teaser trailer qui sotto.