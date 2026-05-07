Un nuovo film di Il pianeta delle scimmie è in lavorazione, ma non continuerà la trama di Kingdom

HQ

Un nuovo film di Il pianeta delle scimmie è in sviluppo presso la 20th Century Fox, ma sembra destinato a iniziare un nuovo capitolo nel franchise di alto profilo. Un nuovo regista sarà chiamato per il film con Matt Shakman di I Fantastici Quattro: I primi passi, e una sceneggiatura è in fase di scrittura da Josh Friedman.

Deadline riporta che, sebbene la maggior parte dei dettagli della trama venga tenuta nascosta, questo non sarà una continuazione di Kingdom of the Planet of the Apes. Il film del 2024 di Wes Ball ha avuto un buon successo tra la critica e il pubblico generale, incassando 397 milioni di dollari al botteghino globale. Tuttavia, sembra che stiamo ripulendo tutto da capo per questo nuovo film. Seguiremo comunque un pianeta dove le scimmie sono la specie dominante, ma dovremo vedere se questo è un universo completamente nuovo o semplicemente ambientato altrove.

Il film non è ancora stato ufficialmente confermato, né è stato rivelato se seguirà o meno i film precedenti, quindi dovremo solo aspettare e vedere che la 20th Century Fox parli di dove ci porteranno le nostre avventure da scimmia.