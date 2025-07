Un nuovo film di Judge Dredd è in lavorazione del regista Taika Waititi

Un nuovo film di Judge Dredd è in lavorazione, con Taika Waititi già scelto per la regia. Al progetto si è aggiunto anche uno sceneggiatore, Drew Pearce, l'uomo noto di recente per aver scritto Fall Guy e Mission: Impossible - Rogue Nation.

L'Hollywood Reporter cita fonti secondo cui sia Pearce che Waititi sono cresciuti con il violento personaggio dei fumetti britannici JudgeDredd e hanno cercato di lavorare insieme su un progetto per anni.

Judge Dredd, che è un agente di polizia in una città distopica del futuro chiamata Mega-City One, ha visto due precedenti adattamenti live-action. Uno con Sylvester Stallone e un altro - più amato - adattamento con Karl Urban al timone e una sceneggiatura scritta da Alex Garland.

Non c'è ancora una finestra di uscita per un nuovo film Dredd, ma se sei un fan di giudici, giurie e carnefici, ti consigliamo di guardare questo spazio.