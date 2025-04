Un nuovo film di Tremors potrebbe essere presto in arrivo

HQ

Stampede Entertainment, la società guidata dal team dietro l'originale Tremors, detiene ora i diritti della sceneggiatura del film del 1990. Dopo che gli Universal Studios hanno creato tre sequel del film, i suoi creatori originali vogliono dare ancora una volta il loro tocco all'IP.

Il regista Ron Underwood, gli sceneggiatori Brent Maddock e S.S. Wilson e la produttrice Nancy Roberts erano dietro il primo film e i suoi sequel e hanno grandi speranze per ciò che verrà dopo. "Non stiamo leggendo idee esterne. Stiamo discutendo di un sequel di ritorno alla perfezione e di una o due idee più stravaganti con i graboid in nuove ambientazioni", si legge in un post sul sito web di Stampede Entertainment.

"Qualunque cosa decidiamo di proporre a Hollywood, non sarà un remake, il primo film con un nuovo cast. Né sarà una versione della nostra sceneggiatura originale di Tremors 5".

Si parla di un ritorno di Kevin Bacon nei panni di Val, ma non vengono fatte promesse su questo fronte. Il film originale è uscito nel 1990 ed era incentrato su una piccola città del Nevada chiamata Perfection, dove le persone stanno misteriosamente morendo. Due tuttofare scoprono che ci sono creature che vivono sotto terra e che stanno uccidendo il popolo della Perfezione e si mettono ad affrontare i mostri.

