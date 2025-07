Un nuovo film Night at the Museum è in lavorazione

Un nuovo Night at the Museum è in lavorazione a 21 Laps per la 20th Century Fox, e ha attualmente portato lo scrittore Tripper Clancy a scrivere una rivisitazione del film.

Come riportato da Deadline, questa rivisitazione sarà una nuova storia ambientata nel museo con personaggi completamente nuovi. Shawn Levy, il regista dei tre filmNight at the Museum originali, tornerà come produttore insieme a Dan Levine.

Adattando il libro per bambini del 1993 di Milan Trenc, Night at the Museum del 2009 ha visto Ben Stiller interpretare una guardia notturna del museo che ha scoperto che tutti i reperti prendevano vita dopo il tramonto. Il film ha visto due sequel e l'intera trilogia ha incassato più di un miliardo di dollari in totale al botteghino. Al momento non è noto se Ben Stiller o qualcuno del cast di supporto della trilogia originale tornerà, ma poiché questa è stata etichettata come una rivisitazione, potremmo vedere un cast completamente diverso per questa nuova storia.