Un nuovo film Westworld è in lavorazione, scritto dallo sceneggiatore di Jurassic Park

HQ

Westworld sta ricevendo un nuovo adattamento cinematografico da Warner Bros., scritto da David Koepp, lo sceneggiatore che ha adattato Jurassic Park di Michael Crichton per il grande schermo, insieme ai due sequel del film. Westworld era inizialmente un film scritto e diretto dallo stesso Crichton, uscito nel 1973.

A pensarci bene, Crichton sembrava adorare l'idea di un'attrazione finita male, dato che il film originale Westworld è molto simile a Jurassic Park ma con i robot. A tutti piace venire nel parco futuristico che ricrea il Vecchio West, ma poi un robot pistolero impazzisce e tutti devono scappare per salvarsi la vita. L'adattamento della serie TV su HBO ha seguito una trama piuttosto diversa con lo stesso concetto e mondo, ma secondo Deadline è il film del 1973 che Koepp ricreerà per la sua sceneggiatura.

Koepp si è tenuto molto impegnato ultimamente, avendo recentemente scritto la sceneggiatura di Jurassic World: Rebirth mentre collaborava nuovamente con Steven Spielberg per Disclosure Day. Non abbiamo visto molto di Westworld da quando la serie è finita nel 2022, quando è stata cancellata prima che potesse offrire una quinta e ultima stagione. Nonostante il finale duro della serie, sembra che la Warner Bros. ci creda ancora come franchise, solo su uno schermo più grande.