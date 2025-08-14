Un nuovo film World War Z è una priorità assoluta per la Paramount

David Ellison, il nuovo capo della Paramount, ha molti piani per lo studio storico, incluso lo sviluppo di film nei suoi franchise più popolari. Top Gun, Star Trek, Transformers, sono stati tutti nominati e si prevedono progetti ad alto budget per lo studio, ma Ellison ha anche rilasciato un altro interessante franchise.

Ovvero World War Z. Non abbiamo visto nulla sul grande schermo dal 2013 con il filmWorld War Z sugli zombie guidato da Brad Pitt, ma sembra che fare un altro film sia una priorità assoluta per la Paramount. Almeno, questo è ciò che Ellison ha detto a The Hollywood Reporter in una recente intervista.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli su come potrebbe essere ilWorld War Z nuovo film, ma alla fine del film del 2013 sembrava che l'apocalisse zombie fosse in via di estinzione dopo che il personaggio di Brad Pitt ha contribuito a trovare una cura per l'umanità.

World War Z è basato sull'omonimo libro del 2006 di Max Brooks (che è il figlio di Mel Brooks per alcune curiosità interessanti). Brooks ha scritto altri libri a tema zombie, ma non c'è stato un sequel di World War Z. Tuttavia, è passato abbastanza tempo che la Paramount potrebbe prendere in considerazione un riavvio o una rivisitazione della storia originale. Ellison vuole che vengano realizzati 15 film all'anno alla Paramount, con quel numero che salirà presto a 20, quindi i registi dovranno trovare idee in fretta.