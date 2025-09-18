Un nuovo fumetto di The Witcher verrà lanciato il prossimo anno con Geralt di Rivia al timone

HQ

MentreThe Witcher molti fan stanno senza dubbio trattenendo il fiato per la fine di ottobre, quando la prossima stagione della serie live-action di Netflix farà il suo arrivo, il futuro è anche molto luminoso per l'universo fantasy. Ci sarà un'ultima stagione dello show di Netflix, CD Projekt Red sta lavorando a un quarto capitolo principale della sua serie RPG, e Dark Horse Comics ha appena svelato una nuova miniserie che vede Geralt of Rivia al timone.

The Witcher: Blood Stone debutterà l'anno prossimo, e per quanto riguarda cosa aspettarsi, sarà una serie in quattro parti scritta da Daniel Freedman di Birdking e illustrata da Pius Bak di Slightly Exaggerated, con i colori di Cyberpunk 2077: Big City Dreams ' Roman Titov e le lettere di The Witcher: The Bear and the Butterfly Hassan Otsmane-Elhaou di.

Seguirà Geralt mentre si avventura in una miniera di nani per indagare sulle segnalazioni di una bestia cornuta che sta uccidendo i cacciatori di tesori, nonostante non ci siano segni di attacchi di bestie nell'area. Inutile dire che c'è qualcosa che non va, e questo porta il famoso uccisore di mostri ad avventurarsi nelle profondità delle miniere e delle caverne dei nani.

La sinossi ufficiale spiega: "Le antiche miniere dei nani hanno attirato i cacciatori di tesori, e la leggenda locale narra che una bestia cornuta li stia uccidendo. Senza alcun segno di attacco, Geralt ispeziona la terra, ma le montagne sono letali e le mine ancora più letali. E nel labirinto delle caverne dei nani, ciò che rimane è meglio lasciarlo intatto".

Annuncio pubblicitario:

Il primo numero debutterà il 28 gennaio 2026 mentre il resto dei numeri seguirà in date indeterminate nel corso dell'anno.