Un nuovo fumetto di The Witcher verrà lanciato il prossimo anno con Geralt di Rivia al timone

Blood Stone è una miniserie di quattro numeri che vede come Geralt affronta una bestia cornuta che sta uccidendo i cacciatori di tesori.

MentreThe Witcher molti fan stanno senza dubbio trattenendo il fiato per la fine di ottobre, quando la prossima stagione della serie live-action di Netflix farà il suo arrivo, il futuro è anche molto luminoso per l'universo fantasy. Ci sarà un'ultima stagione dello show di Netflix, CD Projekt Red sta lavorando a un quarto capitolo principale della sua serie RPG, e Dark Horse Comics ha appena svelato una nuova miniserie che vede Geralt of Rivia al timone.

The Witcher: Blood Stone debutterà l'anno prossimo, e per quanto riguarda cosa aspettarsi, sarà una serie in quattro parti scritta da Daniel Freedman di Birdking e illustrata da Pius Bak di Slightly Exaggerated, con i colori di Cyberpunk 2077: Big City Dreams ' Roman Titov e le lettere di The Witcher: The Bear and the Butterfly Hassan Otsmane-Elhaou di.

Seguirà Geralt mentre si avventura in una miniera di nani per indagare sulle segnalazioni di una bestia cornuta che sta uccidendo i cacciatori di tesori, nonostante non ci siano segni di attacchi di bestie nell'area. Inutile dire che c'è qualcosa che non va, e questo porta il famoso uccisore di mostri ad avventurarsi nelle profondità delle miniere e delle caverne dei nani.

La sinossi ufficiale spiega: "Le antiche miniere dei nani hanno attirato i cacciatori di tesori, e la leggenda locale narra che una bestia cornuta li stia uccidendo. Senza alcun segno di attacco, Geralt ispeziona la terra, ma le montagne sono letali e le mine ancora più letali. E nel labirinto delle caverne dei nani, ciò che rimane è meglio lasciarlo intatto".

Il primo numero debutterà il 28 gennaio 2026 mentre il resto dei numeri seguirà in date indeterminate nel corso dell'anno.

