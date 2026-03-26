Un nuovo gioco survival horror annunciato per Dreamcast

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Molte persone attendono con impazienza il presunto remake di Resident Evil - Code: Veronica su cui Capcom starà lavorando in questo momento. Era il miglior gioco horror su Dreamcast all'epoca, ma in realtà c'è un nuovo contendente in arrivo che sembra basarsi sui principi classici di Resident Evil.

Time Extension riporta ora che Philippe Nguyen, produttore di PixelHeart e JoshProd, ha qualcosa in lavorazione per il Dreamcast, e scrive su X che il team ha "iniziato lo sviluppo di un nuovissimo gioco survival horror 3D." Questo, dice, sarà un gioco con "telecamere fisse. Atmosfera cupa.", e sarà "Una lettera d'amore ai classici."

Lo sviluppo, però, è "appena iniziato", quindi probabilmente passerà un po' di tempo prima di vedere veri segni di vita, ma incrociamo le dita per un'avventura davvero di successo su una delle migliori console di gioco di sempre.