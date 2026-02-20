Un nuovo grande sondaggio mostra una grande soddisfazione dei consumatori nei confronti dei veicoli elettrici

HQ

Nonostante le massicce diffusioni a livello globale e le forti vendite nella maggior parte dei mercati chiave, i veicoli elettrici sono ancora trattati come nuovi arrivati, e alcuni continuano a sostenere che l'elettricità come "carburante" non sarà il futuro immediato per il trasporto personale.

Ma secondo il grande sondaggio JD Power Electric Vehicle Experience (disponibile qui), sembra che la reale soddisfazione dei consumatori tra i possessori di veicoli elettrici mostri una storia piuttosto diversa. Si tratta di un enorme sondaggio tra i consumatori americani, che dipinge un quadro piuttosto ottimista dei proprietari di veicoli elettrici e del loro rapporto con le loro auto - e questo nonostante gli Stati Uniti stiano subendo un calo della quota di mercato degli EV a causa della rimozione di un importante credito d'imposta federale.

"La quota di mercato dei veicoli elettrici è calata drasticamente dopo la cessazione del programma federale di crediti d'imposta nel settembre 2025, ma questo calo smentisce la costante crescita della soddisfazione dei clienti tra i proprietari di nuovi veicoli elettrici. I miglioramenti nella tecnologia delle batterie, nelle infrastrutture di ricarica e nelle prestazioni complessive del veicolo hanno portato la soddisfazione del cliente al livello più alto di sempre. Inoltre, la stragrande maggioranza degli attuali proprietari di veicoli elettrici afferma che prenderà in considerazione l'acquisto di un altro EV per il prossimo veicolo, indipendentemente dal fatto che abbiano beneficiato o meno del credito d'imposta federale ormai scaduto," ha dichiarato Brent Gruber, direttore esecutivo della pratica EV presso JD Power.

I modelli più popolari negli Stati Uniti continuano a essere la Tesla Model 3, seguita da vicino dalla Ford Mustang Mach-E. Anche la Hyundai Ioniq 6 e la Kia EV9 sono popolari, ottenendo buoni punteggi in termini di affidabilità e qualità.