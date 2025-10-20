Un nuovo occhio bionico ripristina la capacità di lettura nelle persone con cecità irreversibile

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che una nuova protesi oculare ha ripristinato con successo la vista parziale a pazienti con cecità irreversibile causata dall'atrofia geografica (lo stadio tardivo della degenerazione maculare legata all'età che colpisce circa cinque milioni di persone in tutto il mondo).

Dopo due decenni di ricerca, un team di scienziati europei e americani ha completato una sperimentazione clinica che ha coinvolto 38 pazienti in 17 ospedali di cinque paesi. I risultati, pubblicati lunedì sul New England Journal of Medicine, mostrano che la maggior parte dei partecipanti ha riacquistato la capacità di leggere lettere, numeri e parole attraverso l'occhio un tempo cieco.

Risultati dopo un anno

I 32 partecipanti, tutti over 60, soffrivano di atrofia geografica dovuta all'AMD, una malattia progressiva che distrugge la visione centrale.

Un anno dopo aver ricevuto l'impianto (chiamato Prima ) 27 pazienti (84%) hanno recuperato la capacità di leggere, mentre 26 hanno mostrato un miglioramento "clinicamente significativo" nell'acuità visiva, essendo in grado di leggere almeno due linee aggiuntive su una tabella oculistica standard. In media, l'acuità visiva è migliorata di cinque linee, con alcune che arrivano fino a dodici. La maggior parte dei partecipanti ora utilizza il dispositivo quotidianamente per leggere libri, etichette alimentari o cartelli stradali .

Come funziona il dispositivo

Prima è composto da due parti: un microchip fotovoltaico ultrasottile, wireless impiantato sotto la retina, e occhiali per realtà aumentata dotati di una piccola fotocamera. La fotocamera acquisisce immagini in tempo reale e le proietta sul chip utilizzando la luce infrarossa.

Il chip 2x2 millimetri (all'incirca delle dimensioni di una scheda SIM) agisce come un fotorecettore artificiale, convertendo i segnali infrarossi in impulsi elettrici che il cervello interpreta come informazioni visive. Poiché è fotovoltaico, il dispositivo non richiede alcuna fonte di alimentazione esterna o cavi. Questo design consente agli utenti di combinare la loro visione periferica naturale con la visione centrale generata dall'impianto, aiutandoli a navigare nell'ambiente circostante in modo più naturale.

Regolazioni, allenamento ed effetti collaterali

I pazienti hanno iniziato a utilizzare gli occhiali AR quattro o cinque settimane dopo l'intervento chirurgico. Mentre alcuni potevano rilevare immediatamente gli schemi, la maggior parte aveva bisogno di mesi di allenamento visivo per affinare la loro nuova vista, simile alla riabilitazione osservata con gli impianti cocleari.

Diciannove dei 32 partecipanti hanno sperimentato effetti collaterali , tra cui aumento della pressione intraoculare, piccole lacerazioni della retina o sanguinamento minore sotto la retina. Tutte le complicanze si sono risolte entro due mesi e non erano pericolose per la vita.

Passaggi successivi

Attualmente, Prima offre solo visione in bianco e nero. Il team sta ora sviluppando software per distinguere i toni della scala di grigi, con l'obiettivo di consentire il riconoscimento facciale e una maggiore profondità dell'immagine.

"Il primo desiderio dei partecipanti era quello di leggere, ma il successivo è quello di riconoscere i volti", ha detto Daniel Palanker, ricercatore di oftalmologia presso la Stanford University e uno degli autori principali del progetto. Il lavoro futuro si concentrerà sul miglioramento della risoluzione dell'immagine, sul perfezionamento del design degli occhiali AR e sulla sperimentazione della tecnologia su altri tipi di cecità causata dalla perdita dei fotorecettori .