Nuovo post AI di Trump... Questa volta, dal governatore della California che lo raffigura come Maria Antonietta

Gavin Newsom ha preso di mira ancora una volta Donald Trump, questa volta con un'immagine generata dall'intelligenza artificiale che lo ritrae come Maria Antonietta, criticando il suo viaggio del fine settimana a Mar-a-Lago mentre lo shutdown del governo federale continua e i benefici alimentari SNAP rimangono in movimento.

Newsom ha postato l'immagine su X, raffigurante Trump in abiti reali con la didascalia: "BUONA NOTTE, CONTADINI!Il suo ufficio stampa accusa Trump di "combattere con le unghie e con i denti per far morire di fame i bambini" e sottolinea che il presidente "NON SI PREOCCUPA DI TE".

Trump nel ruolo di Maria Antonietta

Trump è arrivato a Mar-a-Lago venerdì per un soggiorno di un fine settimana e dovrebbe partire oggi, domenica. Questo segna la sua tredicesima visita a Mar-a-Lago durante il suo secondo mandato e la quindicesima in assoluto in Florida dal giorno dell'inaugurazione.

La rappresentazione di Trump nei panni di Maria Antonietta, ovviamente, evidenzia le critiche del governatore a ciò che vede come lusso e autoindulgenza in mezzo a difficoltà diffuse, facendo riferimento all'ignaro simbolico della regina francese per le sofferenze dei suoi sudditi.