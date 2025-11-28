Un nuovo progetto Control sarà annunciato ai Game Awards? Un marchio recentemente scoperto suggerisce che potrebbe essere

HQ

Sembra che uno degli annunci segreti per The Game Awards sia già stato spoilerato. Lo diciamo perché recentemente è stato avvistato un marchio sul sito dell'Ufficio della Proprietà Intellettuale dell'Unione Europea che sembra confermare l'esistenza di un nuovo progetto Control da Remedy Entertainment.

Come osservato da Insider Gaming, il marchio è stato depositato da Nordia Attorneys at Law LTD, che per caso è uno studio legale che Remedy utilizza anch'esso. A questo si aggiunge il marchio elencato stesso, che rivela l'esistenza di un progetto chiamato Control Resonant.

Al momento Remedy non ha condiviso alcuna informazione ufficiale, ma questa emergenza è emersa due settimane prima che The Game Awards arrivasse, e sapendo che il conduttore Geoff Keighley e Remedy hanno un ottimo rapporto che ha visto Alan Wake 2 recentemente avere una presenza massiccia in diversi concerti, sembra che tutte le stelle si stiano allineando.

Altrimenti, la natura esatta di cosa sia Control Resonant non è chiara, perché mentre sappiamo che Control 2 è in programmazione, Remedy ha esplorato modi per espandere il proprio Remedy Connected Universe ultimamente, e questo potrebbe essere un altro esempio di ciò. In ogni caso, dovremo aspettare la mattina del 12 dicembre (probabilmente) per saperne di più.