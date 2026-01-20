Un nuovo roadster cinese per veicoli elettrici sta arrivando in Europa

HQ

La Tesla Roadster sembra avere difficoltà a completare stampi, design e produzione, il che significa che ci vorranno ancora alcuni anni prima che tu possa comprarne una facilmente, soprattutto in Europa. Ma la Cina sta portando più pressione sul mercato delle roadster EV dopo qualche successo con la MG Cyberster.

Lo SC01 del produttore cinese JMEV arriverà in Europa quest'anno, come riportato da InsideEVs. È un piccolo EV biposto supportato da Xiaomi, e cerca di colmare il vuoto lasciato dalla Tesla Roadster.

Produce 430 cavalli grazie a un motore a doppio motore, che garantisce la trazione integrale, e questa prossima versione europea potrà raggiungere la velocità da 0 a 100 chilometri orarie in 2,9 secondi. Ancora meglio è il raggio d'azione WLTP di circa 500 chilometri.

Il modello europeo sarà costruito in Italia, ma non è ancora chiaro dove e come avverrà l'assemblaggio.