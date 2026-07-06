Un nuovo Shantae gioco è in sviluppo presso WayForward

Sebbene l'Anime Expo di Los Angeles abbia offerto un sacco di notizie e rivelazioni riguardanti tutto ciò che riguarda l'anime, la convention aveva anche qualche altra sorpresa nella manica. Per prima cosa, lo sviluppatore WayForward era presente per condividere un aggiornamento su ciò che ha in serbo, ovvero che un nuovo gioco di Shantae sta lavorando dal team.

In un brevissimo teaser, tutto ciò che ci viene detto finora è che il gioco offrirà "nuove storie di Shantae" e che il progetto arriverà nel 2027. Viene inoltre condivisa un'immagine di Shantae, che mostra il personaggio nel prossimo titolo.

Per riferimento, l'ultimo nuovo gioco Shantae è arrivato nel 2024, ma non era esattamente un nuovo gioco Shantae, dato che era una versione ripresa del progetto per Game Boy Advance noto come Risky Revolution, che è stato cancellato prima di vedere la luce due decenni fa.

Per quanto riguarda questo prossimo gioco di Shantae, considerando che WayForward ha crediti di sviluppo su Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp, una versione Switch sembra almeno piuttosto probabile.