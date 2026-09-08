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Un nuovo sismo colpisce il Tibet
Le notizie stanno emergendo mentre il terremoto di megnitudine 5.3 ha colpito la regione pochi istanti fa.
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Un nuovo terremoto di magnitudo 5,3 ha colpito il Tibet pochi istanti fa, come registrato dal Centro Sismologico Europeo-Mediterraneo e riportato da Reuters. L'EMSC afferma che il seismo era profondo 35 km.
Al momento della stesura non sono stati segnalati danni personali o materiali. Il terremoto sembra simile a quelli segnalati a Suez e Yunnan all'inizio di quest'estate.