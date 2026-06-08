Un nuovo sondaggio d'opinione mostra che la maggioranza dei britannici vuole rientrare nell'UE
Dieci anni dopo, sembra che molte persone nelle isole britanniche non credano che la Brexit abbia portato la prosperità promessa loro.
Nel 2017, il governo britannico ha presentato la sua richiesta di uscita dall'UE a seguito di un referendum del 2016 in cui il 51,9% ha votato per "uscire" mentre il 48,1% ha votato per "restare". Sono stati principalmente Inghilterra e Galles a far aumentare i dati, mentre l'Irlanda del Nord era chiaramente favorevole alla permanenza nell'UE, e in Scozia, un intero 62,0% votò per rimanere.
Da allora, molti sembrano pensare che le cose non siano andate come promesso, e ora ci sono dibattiti sulla possibilità di tentare di rientrare nell'UE. Secondo Bloomberg, un nuovo sondaggio mostra che l'opinione pubblica sta cambiando, con solo il 33% che attualmente ritiene che il Regno Unito debba rimanere fuori dall'UE, e in particolare le persone sotto i 55 anni sono le più favorevoli al riingresso.
Entrare nell'UE non è, ovviamente, come iscriversi a un club da golf o iscriversi a un abbonamento Netflix, e decisioni come questa devono essere precedute da un chiaro sostegno pubblico che tenga conto anche dell'esito del voto precedente, quindi non contare sul rientro a breve. Ma se l'opinione pubblica si mantiene stabile, non è certo impossibile che la questione inizi a essere seriamente esplorata.