Un nuovo sondaggio d'opinione mostra che la maggioranza dei britannici vuole rientrare nell'UE

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Nel 2017, il governo britannico ha presentato la sua richiesta di uscita dall'UE a seguito di un referendum del 2016 in cui il 51,9% ha votato per "uscire" mentre il 48,1% ha votato per "restare". Sono stati principalmente Inghilterra e Galles a far aumentare i dati, mentre l'Irlanda del Nord era chiaramente favorevole alla permanenza nell'UE, e in Scozia, un intero 62,0% votò per rimanere.

Da allora, molti sembrano pensare che le cose non siano andate come promesso, e ora ci sono dibattiti sulla possibilità di tentare di rientrare nell'UE. Secondo Bloomberg, un nuovo sondaggio mostra che l'opinione pubblica sta cambiando, con solo il 33% che attualmente ritiene che il Regno Unito debba rimanere fuori dall'UE, e in particolare le persone sotto i 55 anni sono le più favorevoli al riingresso.

Entrare nell'UE non è, ovviamente, come iscriversi a un club da golf o iscriversi a un abbonamento Netflix, e decisioni come questa devono essere precedute da un chiaro sostegno pubblico che tenga conto anche dell'esito del voto precedente, quindi non contare sul rientro a breve. Ma se l'opinione pubblica si mantiene stabile, non è certo impossibile che la questione inizi a essere seriamente esplorata.