Un nuovo sondaggio mostra che i giocatori scelgono console in base a titoli esclusivi

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La tendenza era evidente fino a pochi mesi fa. Sempre più giochi venivano rilasciati su più piattaforme; Sony ha puntato su Lego Horizon Adventures per la Switch e Helldivers II per Xbox, mentre Microsoft stava ampliando ulteriormente il concetto. Ma... Poi hanno iniziato ad arrivare i rapporti. Sony sembrava ridurre i suoi sforzi multipiattaforma, e nemmeno il PC era al sicuro.

La vera sorpresa, però, è arrivata una settimana fa, quando è stato riportato che Microsoft stesse anche rivalutando il suo approccio ai giochi esclusivi per cercare invece di rafforzare la Xbox.

Non sappiamo esattamente cosa abbia portato a questi improvvisi cambiamenti, ma è ragionevole supporre che le aziende abbiano analizzato enormi quantità di dati, letto qualche studio occasionale sull'argomento e osservato come i titoli esclusivi di Nintendo abbiano spinto le vendite di Switch 2 a velocità vertiginosa – e concluso che le esclusive siano necessarie. Ora, Chris Dring, fondatore di The Game Business, sta trasmettendo un messaggio che probabilmente non sorprenderà nessuno di voi, basato su un nuovo sondaggio tra i consumatori di Circana tra i giocatori americani.

Si scopre che il motivo principale per cui le persone scelgono una console rispetto a un'altra sono i giochi esclusivi. Il 41 percento ha citato questo come motivo principale, mentre il 38 percento ha detto che è dovuto al fatto che amici e/o familiari usano quella piattaforma specifica.

Il fatto che contenuti coinvolgenti, non disponibili altrove altrove, attirino i clienti non dovrebbe davvero sorprendere nessuno, e sicuramente molti di voi che stanno leggendo possono riconoscersi.