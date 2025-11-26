Un nuovo studio afferma la prima prova diretta della presenza di materia oscura

HQ

Un nuovo studio suggerisce che gli scienziati potrebbero aver identificato la prima prova diretta della materia oscura, segnando quello che i ricercatori descrivono come un potenziale passo importante nella comprensione della sfuggente sostanza che si ritiene costituisca più di un quarto dell'universo.

L'analisi, guidata dall'astrofisico Tomonori Totani dell'Università di Tokyo, ha esaminato i dati del telescopio spaziale Fermi a raggi gamma della NASA e ha trovato un modello di raggi gamma che sembra corrispondere alla forma attesa dell'alone di materia oscura della Via Lattea. I segnali potrebbero indicare la presenza di particelle pesanti note come wimps, anche se il team sottolinea che bisogna escludere spiegazioni alternative.

Gli esperti affermano che sono necessarie ulteriori osservazioni, in particolare da galassie nane, dove emissioni simili rafforzerebbero la tesi. Tuttavia, aggiungono, "questa potrebbe essere una scoperta cruciale per svelare la natura della materia oscura." Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.