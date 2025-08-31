Un nuovo studio di Hong Kong fa luce sui rischi del binge gaming tra i bambini in età scolare

HQ

Probabilmente non sorprende che un gioco eccessivo possa essere dannoso. In uno studio pubblicato da PLOS One, i ricercatori hanno esaminato le abitudini di gioco tra gli scolari di Hong Kong. Hanno esaminato in particolare quanti si impegnano in quantità malsane di tempo di gioco e quali potrebbero essere le conseguenze di ciò. Puoi leggere lo studio completo qui.

I ricercatori hanno scoperto, tra le altre cose, che i ragazzi avevano tassi più elevati di binge gaming rispetto alle ragazze. È interessante notare che le giocatrici hanno riportato una maggiore solitudine e un minore supporto sociale, indicando un impatto sociale specifico di genere. Mentre il concetto di "binge gaming" è ancora nelle prime fasi di indagine accademica, i risultati forniscono una base per la ricerca futura sul suo potenziale come criterio diagnostico, il suo ruolo nell'Internet Gaming Disorder (IGD) e le sue conseguenze accademiche, sociali e sanitarie.

Lo studio evidenzia che il campo è ancora relativamente inesplorato e che è necessario un ulteriore lavoro empirico. Allo stesso tempo, sottolinea le differenze tra il modo in cui i ragazzi e le ragazze sono influenzati dal gioco problematico, suggerendo che potrebbero essere necessari approcci di intervento specifici per genere. La ricerca è nuova e vale la pena esplorarla completamente se sei interessato all'argomento. E se conosci qualcuno che sta lottando con la dipendenza dal gioco, oggi è disponibile un aiuto professionale.

