Un nuovo studio forense interroga la morte di Kurt Cobain: suicidio o omicidio?

Ogni pochi anni, la morte di Kurt Cobain torna sui titoli dei giornali. L'ultimo motivo? Uno studio peer-reviewed sull'International Journal of Forensic Science sosteneva che la morte del frontman dei Nirvana nel 1994 potrebbe non essere stata un suicidio dopotutto. La sentenza ufficiale è in vigore da oltre tre decenni: suicidio. Ma un team di esperti forensi indipendenti, guidato da Brian Burnett, afferma che è ora di ripensarci. Dopo aver riesaminato l'autopsia e i dettagli della scena del crimine, sostengono che le prove sollevano seri dubbi e, secondo Burnett, indicano un omicidio. Ecco tutto quello che devi sapere.

1. I risultati sugli organi suggeriscono complicazioni da overdose di eroina

Uno dei primi segnali d'allarme notati dal team fu nelle analisi degli organi di Cobain. Secondo la loro revisione, le prove indicano una privazione di ossigeno dovuta a un'overdose di eroina piuttosto che una morte immediata da arma da fuoco. In altre parole, la lesione fatale potrebbe non essere stata istantanea, cosa insolita in uno scenario tipico di suicidio. Questo dettaglio da solo mette in dubbio la narrazione ufficiale, perché suggerisce che potrebbe esserci stato un periodo in cui Cobain era vivo e vulnerabile, cosa che non si adatta facilmente alla cronologia accettata degli eventi.

2. Mani pulite sollevano domande

Da lì, i ricercatori si sono spostati sul dettaglio apparentemente piccolo ma significativo delle mani di Cobain. Sulla scena, le sue mani apparivano sorprendentemente pulite. Può sembrare banale, ma in uno scenario caotico che coinvolge un uso pesante di droghe e un'arma da fuoco, spicca molto. Mani pulite potrebbero indicare che Cobain non ha maneggiato l'arma come descrive la versione ufficiale, o almeno non del tutto da solo.

3. Posizione strana della bossola

Poi, la bossuccia stessa. Secondo la meccanica standard, il bossolo avrebbe dovuto atterrare in una posizione prevedibile dopo lo sparo del fucile. Eppure sulla scena è stata trovata in un posto che non corrisponde a come avrebbe funzionato l'arma. Se si combinano le mani pulite e la linea temporale dell'overdose, la scena inizia a sembrare meno un suicidio e più qualcosa che merita ulteriori indagini.

4. Kit di eroina ordinatamente disposto

Anche il kit sull'eroina sulla scena sembrava stranamente organizzato. Le siringhe erano chiuse e allineate ordinatamente, tutt'altro che ciò che ci si aspetterebbe da un momento di suicidio caotico e in preda al panico. Per la squadra, questo era un altro pezzo del puzzle che non si adattava alla storia convenzionale. Suggerisce un livello insolito di controllo durante l'atto o forse un intervento da parte di un'altra persona. Anche se è impossibile trarre conclusioni da solo questo, questo contribuisce al modello di incoerenze.

5. Incoerenze nei biglietti di suicidio

Infine, c'è la lettera di suicidio in sé, forse la parte più dibattuta di tutte. La maggior parte del biglietto sembra Cobain che riflette sul burnout e si allontana dalle pressioni della sua vita e della band. I ricercatori dicono che la parte iniziale parla di lasciare la band. Tuttavia, le ultime battute, in cui si menziona esplicitamente il suicidio, appaiono visivamente diverse: più grandi, più tremanti, con una calligrafia diversa.

Cosa significa questo

I ricercatori non affermano di sapere esattamente cosa sia successo né nominano un sospetto. Il loro argomento è più semplice: la somma di queste incongruenze (ritrovamenti sull'organo, mani pulite, posizionamento dei bossoli, kit di eroina e la nota) sollevano abbastanza dubbi da giustificare almeno la riapertura del caso. La polizia di Seattle e il medico legale della contea di King, tuttavia, restano fermi. Sostengono che l'indagine iniziale fosse approfondita e che la sentenza sul suicidio sia ancora valida. Quindi dovremo aspettare e vedere come evolverà la situazione...

