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Un nuovo studio mostra che i giovani adulti, in particolare quelli sulla trentina, stanno mostrando le diagnosi di obesità in più rapido aumento in Inghilterra. Lo studio ha anche mostrato che le persone ventenni stanno vivendo un rapido aumento dell'obesità.

Lo studio, pubblicato da The Lancet e riportato dalla BBC, ha mostrato che i tassi di diagnosi di obesità negli adulti sulla trentina sono aumentati del 20% nel 2024-2025 rispetto ai dati del 2019-2020. I nuovi casi sono aumentati del 16% nello stesso periodo per gli adulti ventenni. Questi aumenti sono stati più alti rispetto agli anziani, ma l'età più comune per la diagnosi di obesità è rimasta tra i 40 e i 50 anni.

Sebbene gli adulti anziani possano avere maggiori probabilità di ricevere una diagnosi, l'aumento dei dati tra i giovani è una preoccupazione, poiché l'obesità è spesso collegata a problemi di salute a lungo termine come diabete, malattie cardiache e cancro. Il ricercatore principale Robert Fletcher ha detto di ritenere che ci siano tre ragioni chiave dietro questo aumento dell'obesità tra i giovani adulti.

"Sono stati circondati da cibo poco salutare negli anni formativi. Nelle nostre vie principali c'è stata una proliferazione di take-away e fast food e il cibo poco salutare è stato ampiamente pubblicizzato mentre queste fasce d'età crescevano," ha detto, aggiungendo che la pandemia e la crisi del costo della vita peggioreranno solo la situazione.

"Lo stress di badare ai bambini, lavorare da casa e poi potersi permettere cibo sano con l'aumento dell'inflazione, ha reso più difficili stili di vita più sani."