Un nuovo studio rileva che la salute media delle batterie dei veicoli elettrici britannici è superiore al 95%

Una grande preoccupazione tra i consumatori continua a essere la salute della batteria e quanto degrado avviene nel corso della vita di un'auto. Abbiamo riportato diversi studi che indicano una salute media delle batterie migliore del previsto tra i veicoli elettrici nella maggior parte dei paesi, e eccone un altro.

Più nello specifico, la società britannica Generational ha condotto uno studio che comprende 8.000 veicoli elettrici presenti sulle strade del Regno Unito, rilevando che la salute media delle batterie è del 95,15%.

"Il degrado della batteria non è più il rischio sistemico che si pensava fosse. I dati reali mostrano che la maggior parte delle batterie per veicoli elettrici supera comodamente le soglie di garanzia, anche a età e chilometri più elevati. Nella maggior parte dei casi, la batteria probabilmente supererà la durata del veicolo," afferma Generational nei suoi risultati.

Lo studio include oltre 36 marche, con una data da un anno a 12 anni, con oltre 200.000 chilometri al servizio. I dati puntano verso i veicoli elettrici di cinque anni, ma la mediana delle auto di 2-3 anni era del 96,94%, seguita dal 95,17% per i veicoli elettrici di 3-4 anni e infine dall'85,04% per i veicoli elettrici tra gli 8 e i 12 anni.