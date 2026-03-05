Un nuovo studio rivela quale marchio di veicoli elettrici produce le auto più pulite

HQ

Una cosa è ridurre drasticamente le emissioni passando a un veicolo elettrico invece di un'auto a benzina o diesel, ma è un'altra scelta di un produttore basandosi sulle emissioni effettive della produzione.

Ecco perché un ampio gruppo di studio, Lead The Charge, ha analizzato le emissioni effettive prodotte da alcuni marchi di auto elettriche e ha scoperto che Tesla ha il minor impatto climatico dovuto alla produzione effettiva dei suoi modelli, seguita da vicino da Ford e Volvo.

Nel corso della sua vita esiste ancora un ampio consenso sul fatto che un veicolo elettrico inquini molto, molto meno e sia considerato fondamentale per la decarbonizzazione dei trasporti, ma la produzione di veicoli elettrici dipende ancora in parte dai combustibili fossili, e alcune estrazioni minerarie sono state collegate a cattive pratiche lavorative in Africa, per esempio, portando a questo sguardo più ampio alle emissioni di produzione.

Come si può vedere nell'immagine qui sotto dallo studio, i produttori occidentali sono considerati inquinare molto meno rispetto ai controparti cinesi, con il "migliore" Geely all'8º posto dietro a Tesla, Ford, Volvo, Mercedes, VW, BMW e Renault.