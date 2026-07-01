Un nuovo studio suggerisce che le giraffe possono risolvere semplici problemi di matematica

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Ora sembra che le giraffe possano essere significativamente più intelligenti di quanto si pensasse in precedenza, come hanno scoperto i ricercatori di Barcellona in un nuovo studio che dimostra la capacità degli animali di risolvere compiti e problemi semplici.

Nell'esperimento, quattro giraffe dello Zoo di Barcellona sono state mostrate prima due quantità diverse di carote prima che i contenitori venissero coperti. Altre carote venivano poi aggiunte a uno dei contenitori nascosti, e le giraffe dovevano determinare quale contenesse più cibo senza poter vedere il risultato finale.

Gli animali hanno scelto correttamente più spesso di quanto il caso possa spiegare, suggerendo che in realtà percepivano la differenza di quantità. Tuttavia, non sono stati in grado di risolvere compiti simili che richiedevano la "sottrazione", il che suggerisce anche che le loro capacità mentali abbiano chiari limiti.