Un Onimusha open-world nel futuro? Il regista e produttore di Way of the Sword sorride e ammette che "l'idea c'è"

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Se c'è una cosa che può portare un gioco da brillante a indimenticabile, è il senso dell'umorismo. Ci sono franchise che si basano proprio su questa idea, ma nel caso di Onimusha: Way of the Sword, è solo un altro bonus che rende questo fantastico ritorno nella serie ancora più impressionante e gli assicura un posto nella lista dei migliori giochi del 2026.

Con il gioco ancora fresco sugli scaffali dei negozi, abbiamo ripreso la nostra conversazione con il direttore del gioco, Satoru Nihei, e il suo produttore, Akihito Kadowaki, che abbiamo tenuto all'ultimo Gamescom e che potete guardare integralmente con i sottotitoli qui sotto.

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Naturalmente, riportare Onimusha dopo tanti anni comportava anche una serie di sfide e decisioni di produzione delicate. Avrebbe mantenuto il design tradizionale dei livelli o avrebbe optato per un approccio più aperto e moderno? Il combattimento avrebbe mantenuto la sua essenza, o sarebbe stato influenzato dai progressi e dalle tendenze che hanno spinto il genere in avanti negli ultimi anni? Queste sono domande che ci hanno già affollato da tempo, e le abbiamo sottoposte direttamente al team dietro Way of the Sword:

"Beh, per quanto riguarda la rinascita del franchise di Onimusha dopo tanto tempo, ci sono ovviamente molte sfide per renderlo un successo e, in un certo senso, portarlo a un pubblico moderno. Per quanto riguarda le meccaniche di combattimento e le battaglie, volevamo che fosse accessibile a un ampio spettro di persone. Quindi trovare l'equilibrio tra creare combattimenti impegnativi che, allo stesso tempo, fossero accessibili.

"È stata una delle sfide più grandi durante il processo di sviluppo, e abbiamo dovuto continuare a perfezionarlo man mano che andavamo avanti per cercare di farlo perfetto. Siamo abbastanza fiduciosi di aver trovato una formula che funziona molto bene sia per i nuovi arrivati della serie sia per i veterani di ritorno. La verità è che non abbiamo incontrato grandi difficoltà nel portare il gioco su Switch 2, e il motore RE che ora usiamo per creare molti dei nostri giochi è molto versatile, quindi, portandolo su Switch 2, non abbiamo sentito che ci fossero ostacoli importanti e, sai, siamo abbastanza fiduciosi che continuerà a offrire un'esperienza di gioco molto fluida a chi lo gioca su quella piattaforma."

Capcom non è convinta dai controlli di movimento per l'archetto, né su PS5 né su Switch 2

Un'altra domanda su cui ci stavamo ponendo, oltre a se avessero dovuto fare compromessi con il motore RE su Switch 2 (apparentemente non molti), era se avrebbero usato i controlli di movimento e i giroscopi sul Joy-Con della console Nintendo, e incidentalmente anche sul controller DualSense della PlayStation 5. Si è scoperto che l'idea era stata presa in considerazione durante lo sviluppo, ma non ne erano particolarmente 'convinti':

"Purtroppo, non potremo farlo su PS5, ma quando si tratta di creare un'esperienza [PS5] usando un controller, il focus principale è ovviamente il combattimento con la spada, e combinare i controlli della spada con l'inclinazione del controller ci è sembrato che non si adattasse del tutto in questo caso."

Infine, volevamo approfondire il design del mondo, dato che Onimusha: Way of the Sword si è evoluto da un titolo molto più lineare e basato su corridoi a presentare vaste aree aperte. Questo gioco è mai stato considerato un gioco d'azione open-world? Nihei e Kadowaki ridono alla domanda, ma lasciano una porta interessante aperta per i futuri capitoli:

"Anche per noi nelle prime fasi della sua creazione, l'idea di renderlo un gioco open-world è stata discussa in certi momenti dello sviluppo. Ma alla fine abbiamo deciso che, dato il gioco che volevamo creare e la storia che volevamo raccontare, volevamo concentrarci su un'esperienza più lineare, una sorta di esperienza basata sui livelli, ed è per questo che abbiamo scelto questo approccio in questa occasione.

"Non posso dire con certezza che in futuro non opteremo per un open world, ma è qualcosa che potrebbe essere considerato prima o poi."