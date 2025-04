Un operaio cinese ha rubato uno Switch 2

HQ

A quanto pare un operaio cinese non riusciva a contenersi e voleva iniziare subito a giocare a Switch 2. La persona in questione ha quindi rubato una console e pubblicato prove video online tramite il sito cinese Bilibili (grazie My Nintendo News).

Sfortunatamente per gli appassionati di giochi, sembra che si trattasse di una sorta di unità di prova o qualcosa del genere, quindi non è giocabile, ma puoi almeno dare un'occhiata all'hardware vero e proprio qui.

Temiamo, tuttavia, che la mossa non andrà giù a Nintendo, che è nota per essere estremamente impaziente con le fughe di notizie.