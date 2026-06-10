Un pacchetto di finanziamento di 70 miliardi di dollari per ICE è stato assegnato al presidente Donald Trump

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Il partito repubblicano vuole garantire che le organizzazioni US Immigration and Customs Enforcement e US Customs and Border Protection (alias ICE) siano interamente finanziate per il resto del mandato di Donald Trump come Presidente degli Stati Uniti.

Secondo la CNN, un pacchetto da 70 miliardi di dollari è stato messo sulla scrivania del presidente Trump, tutto a seguito di un recente voto che ha spinto il disegno di legge a favore, con 214 voti favorevoli e 212 contrari. Questo è avvenuto dopo che il pacchetto è stato inizialmente bloccato questa primavera, a seguito che i Democratici hanno preso posizione contro l'ICE, tutto dopo gli episodi in Minnesota che hanno causato la morte di due cittadini statunitensi.

Il massiccio pacchetto di finanziamenti viene portato avanti nonostante la mancanza di una riforma significativa o di una supervisione su come ICE opera, una situazione che ha suscitato molte critiche in tutto il paese. Allo stesso modo, altri suggeriscono cosa si potrebbe ottenere con una somma così enorme di denaro, con rappresentanti democratici che suggeriscono che la senzatetto potrebbe essere completamente eliminata con un livello di investimento simile. Il deputato democratico Morgan McGarvey del Kentucky arrivò persino a dire che "praticamente qualsiasi cosa sarebbe meglio che darla all'ICE."