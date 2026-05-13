Un paese europeo riceverà ufficialmente monete da 1,5 euro, ma c'è una condizione comica

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Man mano che copriamo sempre più fumetti e cultura pop su Gamereactor (non perdere la nostra copertura speciale in corso del Comicon Napoli 2026 qui), comprendiamo meglio come il suo fandom fosse lì per primo, molte volte prima di film e giochi. Culturalmente, negli Stati Uniti, in Giappone e in alcuni paesi europei, i fumetti e i romanzi grafici (e i manga) hanno superato ogni confine culturale e sono rispettati quanto i classici più acclamati. In Spagna, il fumetto per eccellenza è sempre stato Mortadelo y Filemón (Mort & Phil o Fred & Jeff in inglese), e il suo umorismo slapstick ora ha trasceso le sue pagine nel mondo reale.

Come annunciato ufficialmente dalla FNMT dello stato (Zecca spagnola), una nuova moneta in euro sarà coniata nel paese in quantità limitate, tutto come parte di un tributo al compianto Francisco Ibáñez, al suo lavoro e a una delle sue battute ricorrenti. La collezione commemorativa in onore di Ibáñez consiste in nove monete da 1,5 euro che saranno emesse quest'anno e che segnano quello che sarebbe stato il 90° compleanno dell'autore, tre anni dopo la sua scomparsa.

La raccolta celebra i personaggi fumetti più iconici di Ibáñez, con Mortadelo e Filemón, colleghi membri della T.I.A. come il Professor Bacterio, Ofelia e il Sovrintendente Vicente, oltre ad altri classici bruguerani come Rompetechos, Botones Sacarino e Pepe Gotera e Otilio.

Nonostante il gioco di parole, questi sono oggetti da collezione e non possono essere usati come soldi quotidiani. Secondo l'annuncio ufficiale, ogni moneta ha un valore nominale di €1,50, ma sarà venduta a €23,97, con solo 10.000 unità disponibili. Le precedenti edizioni a monete Ibáñez si esaurirono rapidamente e successivamente guadagnarono sul mercato del rivendito.

Ironia della sorte, la Spagna sta coniando una moneta intermedia completamente inutile ma adorabilmente riconosciuta tra 1 e 2 euro, mentre gli Stati Uniti hanno appena interrotto la produzione del penny (moneta da 1 centesimo) dopo 238 anni per risparmiare una quantità significativa di denaro per la produzione, con i nickel e i dimes che hanno preso il suo posto per cifre più arrotondate.