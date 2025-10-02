Un personaggio scomparso da Avatar: La Via dell'Acqua tornerà in Fire & Ash

HQ

Tra il primo film di Avatar e il sequel, La via dell'acqua, non solo abbiamo avuto un grande salto temporale nella vita reale, ma anche nell'universo. Jake Sully era un padre di famiglia, con i suoi figli ed era diventato un capo della sua tribù durante il loro periodo di pace.

Quando gli umani tornarono, però, Sully dovette combattere ancora una volta. Tuttavia, come avrete notato in Avatar: La via dell'acqua, è andato in battaglia senza la sua solita cavalcatura, il Toruk, ovvero l'enorme lucertola uccello rosso che Sully cavalca in battaglia alla fine di Avatar.

Quella bestia tornerà nel terzo film, grazie ad alcune riprese dell'ultimo minuto da parte di Cameron. Parlando con Variety, ha spiegato come il film sia cambiato per riportare in auge i Toruk. "Non metto in dubbio i miei impulsi creativi. A meno che, e questo è successo un po' in "Fire and Ash", non lo guardo dicendo, sai, non sono uno sceneggiatore geniale. C'è qualcosa di un po' strano qui nella narrazione. E così, il nostro Toruk è tornato", ha detto.

"Sai, il grande uccello che Jake cavalca [nel climax del primo Avatar]. Ho sempre aspettato la domanda: "Perché non va a prendere il grande uccello rosso e uccide tutti come faceva una volta?" Perché questo non esiste affatto ne La via dell'acqua... Non esisteva in Fuoco e cenere. E io ho detto: 'Oh, deve andare a prendere l'uccello'. Dai! Lo stavo conservando per un film successivo. Ero tipo, 'Fanculo! Dovrebbe prendere l'uccello. Prendi il Toruk.' "

Cameron ha anche confermato che il film durerà circa tre ore. "Grande sorpresa! Ma funziona magnificamente, e gli attori erano super entusiasti di quell'idea. È come, oh, ok, sembra giusto, sai?" ha detto.