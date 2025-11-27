Un politico di nome Adolf Hitler vince le elezioni locali in Namibia

HQ

Come abbiamo riportato la scorsa settimana, il politico namibiano Adolf Hitler Uunona, il cui nome sorprende incessantemente i lettori internazionali, era nuovamente previsto per una vittoria agevole mentre gli elettori della circoscrizione di Ompundja si recano alle urne mercoledì 26 novembre.

Ora, abbiamo imparato che questo è diventato reale. Il politico namibiano che condivide il suo nome con Adolf Hitler della Germania nazista, ha mantenuto il suo seggio nella circoscrizione settentrionale di Ompundja per il quinto mandato consecutivo, secondo rapporti locali (tramite Euronews).

Uunona rappresenta l'area nella regione di Oshana dal 2004 come membro dell'Organizzazione del Popolo del Sud-Ovest Africa (SWAPO) e, sebbene il conteggio ufficiale dei voti non sia ancora stato reso pubblico, diverse fonti suggeriscono che abbia vinto con un ampio margine.

Adolf Hitler Uunona // Shutterstock

Nel 2020, ha ottenuto l'85% dei voti in un collegio con meno di 5.000 abitanti. Uunona, 59 anni, è riconosciuto per il suo lavoro dal basso e per i suoi sforzi contro l'apartheid. Ha ripetutamente affermato di non avere alcun legame con l'ideologia nazista.

Uunona spiega che suo padre lo chiamò così in onore della figura storica senza comprenderne appieno le implicazioni, e che lui personalmente considera il nome normale. Nella vita quotidiana, si fa chiamare Adolf Uunona e non ha intenzione di cambiare la situazione.

SWAPO, originariamente radicato nel movimento di liberazione namibia, promuove politiche anticoloniali e si è gradualmente spostato verso posizioni più centriste e orientate al mercato. La Namibia, ex colonia tedesca, ha ancora nomi germanici come Adolf in uso comune.