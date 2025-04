Un pollo ricercato spunta i bersagli nella parodia di Hitman II a tema Wallace e Gromit

HQ

Che cosa è mai successo a Feathers McGraw dopo che il suo complotto è stato sventato alla fine di Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl ? Questa è una domanda che pensavamo avremmo dovuto aspettare anni prima che Aardman rispondesse, ma per fortuna non sarà così. Ora sappiamo che Feathers sta scambiando la microcriminalità nel Lancashire per World of Assassination.

Esatto, Feathers è stato individuato mentre sostituisce Agent 47, nell'ultimo video di Hitman II. No, questo non è affatto ufficiale, è semplicemente una parodia stupida ed esilarante del talentuoso creatore di YouTube AdventuresOfSly, che ha inviato il pollo più ricercato della Gran Bretagna in missioni a Parigi, Mumbai, Vermont e Miami per un elenco di contratti che mostrano la sua eccellenza e abilità nel vivere una vita di crimini ad alto rischio.

Puoi vedere l'incredibile video parodia qui sotto, per vedere come l'iconico pinguino affronta i contratti che gli sono stati affidati.